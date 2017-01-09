الصرامي: صراع شرس بين الأهلي والهلال بسبب العويس.. وخبر سار للعميد

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الرياض- البلاد

كشف الناقد الرياضي سعود الصرامي عن صراع عنيف بين النادي الأهلي ونادي الهلال؛ من أجل الظفر بخدمات حارس مرمى الشباب محمد العويس.

وقال الصرامي في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :” السباق الأهلاوي الهلالي.. للفوز بتوقيع محمد العويس.. دخل مرحلة كسر العظم .. الأرقام المعروضة للحارس الدولي و وكيله تفوق ما يحصل عليه الحارس الايطالي بوفون. وكانت تقارير قد أكدت أن اللاعب اقترب من النادي الأهلي، ورتب كافة الأمور إلا أن عرض الهلال القوي خلق مشكلة بين اللاعب ووكيله، خاصة وأن اللاعب يفضل العرض الأهلاوي. من جهة أخرى زف الصحفي فيصل المشاري بشرى سعيدة للاتحاديين فيما يتعلق بالثلاث نقاط المحسومة من رصيد الفريق في الدوري كعقوبة من الاتحاد الدولي. وقال: العمل مستمر لاستعادة الـ 3 نقاط. الأمل كبير لاستعادتها، ولكن على المستوى الرسمي لم يصل الخطاب للادارة حتى الان.

وقال الصرامي :” العمل مستمر لاستعادة ال 3 نقاط امل كبير لاستعادتها ولكن على المستوى الرسمي لم يصل الخطاب للان للادارة”.