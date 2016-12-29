الصربية إيفانوفيتش تقرر اعتزال التنس فما هو السبب…!؟

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أعلنت لاعبة التنس الصربية آنا إيفانوفيتش 29 عام المصنفة الأولى على العالم سابقا اليوم اعتزالها اللعب.

وذلك بسبب الإصابات العديدة التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة.

وكشفت إيفانوفيتش زوجة نجم كرة القدم الألماني الدولي السابق باستيان شفاينشتيجر :-

عن قرار اعتزالها على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت موضحة أنها لم تعد قادرة على تقديم مستواها العالي.

“لم أعد أستطع العودة إلى معاييري ومستوياتي السابقة أبداً” .

هكذا توجهت آنا إلى جمهورها للتوضيح بعد أن منعتها الإصابات من إستمرارها في مسيرتها في عالم التنس بعد أن حقّقت نجاحات كثيرة.

والجدير بالذكر أن شفاينشتايجر يلتزم الصّمت ولم يدلي بأي تعليق حول إعتزال زوجته.

آنا التي فازت بـ15 لقب منذ العام 2008 عند وصولها إلى نهائيات عديدة.

أبرزها نصف نهائي “ويمبلدون” 2008 وربع نهائي الولايات المتّحدة عام 2012!