العدد 21850 19 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الصقور تشارك في الحرب ضد داعش

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الصقور تشارك في الحرب ضد داعش
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عواصم- وكالات

كشف مصدر محلي في محافظة نينوى عن شروع المستشارين الفرنسيين الموجودين في أحد معسكرات التدريب شمالي العراق، بتدريب الصقور لاصطياد طائرات تنظيم “داعش”المسيرة في عمليات تحرير الموصل.

وقال المصدر : “المستشارون الفرنسيون بدأوا بتدريب الصقور لاصطياد طائرات ?يسيرها التنظيم في ?الموصل? وتلقي القنابل على المدنيين”، مبينا أن “هذه الصقور ستكون لديها خبرة في اصطياد تلك الطائرات”.
وأضاف المصدر، أن “الطائرات المسيرة باتت الوسيلة الوحيدة التي يستخدمها تنظيم داعش الإرهابي في استهداف المدنيين”.
يذكر أن تنظيم “داعش” يستهدف المدنيين في مناطق الساحل الأيسر من مدينة الموصل، عن طريق إلقاء قنابل على تلك المناطق بواسطة طائرات مسيرة يطلقها من مناطق الساحل الأيمن الخاضع لسيطرة التنظيم.

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التصنيف: دولية

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