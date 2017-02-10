الصقور يكسب الرياض بالتصفيات المؤهلة لدوري الصالات
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الدمام ـ المنسق الاعلامي – عبدالله الغزال
اختتمت مباريات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية للتصفيات (المجمعة) المؤهلة للدوري الممتاز لكرة قدم الصالات المقامة حالياً على صالة نادي النهضة بمدينة الدمام وذلك بإقامة مواجهة واحدة جمعت نادي الرياض بنظيره نادي الصقور وانتهت المواجهة بفوز الصقور على الرياض 8-7.
هذا و ستنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة للتصفيات ذاتها وذلك بإقامة مواجهتين من المجموعة الاولى لتحديد الناديين المتأهلين لنصف نهائي التصفيات ،
اذ ستجمع المواجهة الاولى نادي الانصار بشقيقه نادي الريان فيما يلتقي في المواجهة الثانية نادي النهضة بنظيره نادي الخويلدية.
التصنيف: الرياضة
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