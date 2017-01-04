الصليبي ينهي موسم الخضير والمنيع

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الرياض- البلاد

أوضحت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب مجاهد المنيع لاعب الهلال إصابته بقطع بالرباط الصليبي. وأعلن الشريك الصحي لنادي الهلال أن الفحوصات التي أجريت للاعب أوضحت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

كما أعلن الشريك الصحي لنادي الاتحاد أن الفريق سيفتقد خدمات لاعبه تركي الخضير بعدما أوضحت أشعة الرنين المغناطيسي على الركبة اليمنى تعرضه لقطع في الرباط الصليبي. ومن المقرر أن يخضع اللاعبان لعلاج تأهيلي قبل إجراء العملية الجراحية.