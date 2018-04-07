الصليب الأحمر : المملكة من كبار الداعمين للعمل الإنساني حول العالم

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس الأول نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاليس كاربوناير ، وذلك على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى للدول المانحة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن المنعقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وفي بداية اللقاء هنأ الضيف معالي الدكتور الربيعة على نجاح منتدى الرياض الإنساني الدولي

مؤكداً أن المملكة أصبحت من كبار الداعمين للعمل الإنساني حول العالم مثمنًا ما تقوم به حكومة المملكة للمنكوبين في العالم.

وناقش الطرفان مشاريع إعادة تأهيل الاطفال المجندين التي يقوم بها المركز لإنقاذ

ومساعدة الأطفال الذين جندتهم مليشيات الحوثي الإرهابية، وتطرقا إلى الشراكة و العلاقة بين المركز و اللجنة .

وأكد معالي الدكتور الربيعة حرص المملكة على الشعب اليمني وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية في جميع محافظاته دون تمييز و تفرقة بما فيها دعم المركز لمستشفى السلام في صعدة والمستشفى السعودي في حجة ، مبينًا أن مشاريع المركز في اليمن بلغت 217 مشروعا متنوعًا شملت قطاعات التغذية والصحة والإصحاح البيئي وغيرها من القطاعات المهمة.

وأكد معاليه أن جميع المعابر اليمنية مفتوحة وأن مينائي الحديدة وصليف مفتوحة للمساعدات الانسانية

والتجارية والوقود وأن المملكة ودول التحالف حريصة كل الحرص على استقرار اليمن واقتصاده.