 الصمعاني رئيساً للمكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب

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الرياض – البلاد

انتخب المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في جامعة الدول العربية بالإجماع، معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، رئيساً للمكتب التنفيذي للمجلس، وذلك في اجتماع الدورة الـ(60) الذي عقد امس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وأكد الصمعاني أن انتخابه رئيساً للمكتب التنفيذي من قبل أعضاء المكتب وبالإجماع يعكس التطور النوعي الذي شهده المرفق العدلي في المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الذي قدم وما زال يقدم كل الدعم والاهتمام لمرفق القضاء في بلادنا المباركة، ما جعله محل إشادة من جميع الدول العربية، كما أنه يعكس المكانة المرموقة التي تحتلها المملكة في مختلف الميادين.

وقدم معاليه شكره وتقديره لمعالي وزراء العدل العرب على انتخابه رئيساً للمكتب التنفيذي، مؤكداً أهمية تقوية وتعميق التعاون العربى فى المجالات القانونية والقضائية، والعمل على تأكيد الضمانات لاستقلال القضاء.