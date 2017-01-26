الصناعة : 7746 مصنعا منتجا في المملكة

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جدة ــ البلاد

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة ، أن إجمالي المصانع المنتجة في المملكة بلغ 7746 مصنعاً حتى نهاية العام الماضي، برؤوس أموال تبلغ 297 مليار دولار.

وبحسب الإحصائية الصادرة عن الوزارة أمس الاربعاء ارتفع عدد المصانع المنتجة في المملكة بنسبة 10% عما كانت عليه في 2015″ مشيرة أن عدد القوى العاملة فيها تجاوز 1.042 مليون عامل.

وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي، نسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويستهدف برنامج التحول الوطني، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بلوغ القيمة المضافة لقطاع الصناعة والتجارة نحو 335.8 مليار ريال (89.6 مليار دولار) بحلول 2020.

وتستهدف رؤية 2030، توطين 50% من الإنفاق العسكري، عبر خلق صناعة محلية، خاصة صناعة الطيران العسكري مقارنة مع إنتاج 2% في الوقت الحالي محلياً.