الصندوق العقاري يؤكد مهلة استلام قروض لمن صدرت لهم الموافقة

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الرياض – البلاد

أوضحت مصادر استمرار المهلة الممنوحة للمواطنين الذين صدرت لهم الموافقة على القرض لمدة سنتين إضافيتين للاستفادة من القرض خلال هذه المهلة في شوال 2019 م .

تمديد

وكان مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية قد اجتمع مؤخرا برئاسة معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ،وأصدر قرارا بذلك . وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي ، أن تمديد المهلة يأتي للتسهيل على المواطنين في الحصول على المسكن المناسب بصورة سهلة وميسرة وكذلك لاستفادة المواطنين من المبادرات الجديدة التي أصدرها الصندوق ومنحها الوقت الكافي لتؤتي ثمارها ، وأن يكون موعد حلول القسط الأول من أقساط قرض الصندوق بعد أربعة أشهر من تاريخ توقيع العقد وذلك للقروض الخاصة بالمباني الجاهزة مع بقاء حلول القسط الأول للمباني تحت الإنشاء كما هي بعد أربعة وعشرين شهراً من تاريخ توقيع العقد ويتم العمل بذلك اعتبارا من تاريخه .

وحرصاً على ضمان التزام المقترضين بسداد الأقساط بمواعيدها المقررة نظاماً فقد وافق المجلس على وضع عدد من معايير الأهلية والضوابط يتم من خلالها التأكد من قدرة المقترض على السداد وسيتم إعلان هذه الضوابط على بوابة الصندوق خلال الفترة القادمة .

كما وافق مجلس إدارة الصندوق على السماح للمرأة السعودية بشراء العقار الممول من الصندوق بحيث تحل محل المقترض الأصلي وفقاً للضوابط والإجراءات المتبعة بالصندوق ،