الصنيع يثمن دعم آل الشيخ للعميد

جدة-عبدالعزيز عركوك

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة معالي تركي آل الشيخ في اتصال هاتفي برئيس مجلس إدارة الاتحاد حمد الصنيع توجيه معاليه بتقديم دعم مالي عاجل لنادي الاتحاد، لتجديد عقود اللاعبين المحترفين المراد استمرارهم مع الفريق، وتسوية مبالغ عدد من القضايا المترتبة على النادي. من جانبه ثمن رئيس النادي الدعم المتواصل من معالي رئيس الهيئة، الذي يجده نادي الاتحاد وكافة أندية الوطن، مؤكدا أن توقيت استلام معالي تركي آل الشيخ لدفة القيادة الرياضية، جاء في وقت دقيق، وحرج على نادي الاتحاد، وبدعم معاليه استطاع النادي تفادي الكثير من القضايا، التي كان سوف يترتب عليها تبعات خطيرة على الاتحاد، في حال عدم سداد ما صدر فيها من أحكام. من جهة أخرى، تحتضن قاعة الأمير طلال بن منصور مساء اليوم، مراسم تجديد عقد اللاعب المحترف كارلوس فيلانويفا، بحضور رئيس النادي حمد الصنيع.