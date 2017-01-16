الصنيع يجتمع بمديري ومدربي المنتخبات السنية لمناقشة تطوير العمل

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الرياض – البلاد

عقد المشرف العام على المنتخبات السنية عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم حمد الصنيع اجتماعا أمس مع الأجهزة الفنية في المنتخبات السنية السعودية (الأولمبي والشباب والناشئين والبراعم) في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وناقش الاجتماع كافة الأمور المتعلقة ببرامج وتحضيرات المنتخبات السنية من الجوانب الفنية خلال الفترة المقبلة، كما تناول الاجتماع كافة الأمور المتعلقة بمستقبل المنتخبات السنية والمعوقات والحلول.

هذا وقد استمع الصنيع لجميع وجهات النظر التي تقدم بها المدربون في المنتخبات السنية، والأجهزة الفنية، وأطلعهم على كافة الخطط المستقبلية التي سيتم وضعها خلال فترة اعادة الهيكلة للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.

وشهد الاجتماع حضور موسى الزياد نائب المشرف العام على المنتخبات السنية الوطنية عضو مجلس ادارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم إلى جانب مدربي المنتخبات وهم سعد الشهري مدرب منتخب الشباب مواليد 1997 وخالد العطوي مدرب منتخب الشباب مواليد 1999 ومحمد العبدلي مدرب منتخب الناشئين ومحمد أمين حيدر مدرب منتخب البراعم، فضلا عن الأجهزة الفنية والطبية المساعدة في تلك المنتخبات.

كما عقد الصنيع اجتماعا اجتماعا مماثلا مع المدراء الاداريين للمنتخبات السنية (الأولمبي والشباب والناشئين والبراعم) في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم) بحضور نائبه موسى الزياد

وتم من خلال الاجتماع مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالجوانب الادارية والخطط التطويرية في العمل التي تواكب التطور في هيكلة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، كما أستمع الصنيع لوجهات نظر جميع الاداريين الذين حضروا الاجتماع والذين قدموا ملاحظات عدة.