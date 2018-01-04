الصومال: إقالة وزراء الداخلية والخارجية والتجارة

أقال رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، أقال وزراء الخارجية والداخلية والتجارة وعين بدلا منهم وافدين جدد.

وذكرت وزارة الإعلام في بيان أن وزير الخارجية يوسف جراد عمر ووزير الداخلية عبدي فرح سعيد جحا

ووزيرة التجارة والعمل خضرة أحمد دوالي أعفوا من مناصبهم، وحل محلهم أحمد عيسى عوض

ومحمد عبدي صبري ومحمد عبدي حاير لتولي حقائب الخارجية والداخلية والتجارة على التوالي.

وأضاف البيان أنه كانت هناك “حاجة ماسة” لتعيين وزراء جدد في هذه المناصب

مضيفًا أن أعضاء الحكومة الجدد سيساعدون الحكومة على التعامل مع عبئها الثقيل.

وفي العام الماضي أقيل الرئيس وزير الدفاع وقائد الجيش وعين آخران بدلا منهما.

كما أقيل قائد الأمن الوطني وقائد الشرطة بعد أن أسفر أعنف هجوم بشاحنة ملغومة تشهده البلاد عن مقتل 512 شخصًا في أكتوبر.

ولم يُشغل المنصبان حتى الآن. وبمساعدة قوات إفريقية تحارب الحكومة الصومالية

متشددي حركة الشباب في مسعى لإعادة إرساء السلام في البلاد بعد عقود من الصراع.