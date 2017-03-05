الصومال: وفاة 110 من المجاعة والإسهال خلال 48 ساعة

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قال رئيس الوزراء الصومالي يوم السبت إن نحو 110 أشخاص في جنوب الصومال.

لاقوا حتفهم على مدى الثماني والأربعين ساعة الماضية بسبب المجاعة والإسهال وكلاهما نتيجة للإصابة بالجفاف.

وقال مكتب رئيس الوزراء حسن علي خيري في بيان “إنه موقف صعب للرعاة وماشيتهم. بعض الناس عانوا من المجاعة والإسهال في آن واحد.

وخلال الثماني والأربعين ساعة الماضية توفي 110 أشخاص بسبب المجاعة والإسهال في منطقة باي.”

وأضاف البيان الذي صدر بعد اجتماع للجنة معنية بأزمة المجاعات “ستفعل الحكومة الصومالية كل ما في وسعها.

وندعو كل الصوماليين حيثما كانوا (لتقديم) المساعدة وإنقاذ الصوماليين الذين يموتون.”

وفي عام 2011 مات نحو 260 ألفا جوعا في الصومال