الصيانة تخفض ضخ “المحلاة” لأسبوع بالخفجي

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الدمام – البلاد

دعت إدارة خدمات المياه بالمنطقة الشرقية أهالي محافظة الخفجي إلى أخذ احتياطاتهم المائية تحسباً لتخفيض ضخ كميات المياه المحلاّة التي تغذي المحافظة, التي تنتجها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نتيجة أعمال صيانة دورية مجدولة للوحدة رقم 200 التابعة للمؤسسة بمحافظة الخفجي مما سيترتب عليه خفض كميات الضخ بواقع 15% لكميات المياه المحلاّة لمدة أسبوع بدءاً من صباح يوم السبت 28 / 5 /1438هـ حتى نهاية مساء يوم الجمعة 04 / 6 /1438هـ على أن تعود في الساعات الأولى لصباح يوم السبت 5 / 6 /1438هـ .

وأوضح مدير عام خدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري, أن فرع خدمات المياه بمحافظة الخفجي سيستقبل خلال الأربعة أيام ما يعادل 17.000 متر مكعب من المياه يومياً, حيث سيتم ضخها لشبكة المحافظة وفق التوزيع الدوري المعتمد، كما سيتم تزويد المواطنين بالمياه عن طريق الصهاريج المتنقلة التي يتم إستقبال طلباتها بشكل يومي عن طريق الفرع خصوصاً لمن يقعون في أطراف الشبكة.

وأشار المهندس المطيري إلى أن العملاء الذين لديهم خزانات أرضية مرتبطة بأخرى علوية وبينهما مضخة لن يشعروا بأي نقص في إمداد المياه أو إختلاف في إنسيابيته لما للتنظيم المائي المذكور من أثر بالغ في التوازن المائي داخل المنشآت خصوصاً وأن وقت الخفض لن يتعدى ستة أيام كما هو مجدول له.