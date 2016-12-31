الصيرفي يفتتح معرض الخط العربي
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جدة- البلاد
افتتح المهندس المستشار أنس صالح صيرفي رئيس فرع الجمعية السعودية لعلوم العمران بجدة وعضو لجنة التنمية السياحية بمنطقة مكة الثلاثاء الماضي بجاليري تسامي بالصيرفي مول معرض “الخط العربي” الذي يستمر لمدة عشرة ايام.
وشاركت في المعرض “روان مكي” بحضور السفير زهير منقل ونائبة القنصل الأمريكي بجدة وبعض رواد الفن التشكيلي بالمملكة ابرزهم عبدالله إدريس ونبيل نجدي ونبيل طاهر والخطاط السعودي “العالمي” احمد العرافي وعبدالرحمن الشيبي وجمهور من محبي فنون الخط العربي والفنون التشكيلية.
التصنيف: الثقافيـة
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