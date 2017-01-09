الصينيون يغرونهم بــ( الكاش ) .. الرادار الصيني يرصد مولد الاتحاد وباعشن يلتزم الصمت

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جدة – البلاد

وقع لاعب متوسط الميدان بنادي الاتحاد فهد المولد على رادار نادي داليان دافانغ الصيني وجاء هذا القرار من النادي الصيني بعد المستويات الرائعة التي يقدمها المولد مع فريقه في الموسم الحالي و لم تسجل ادارة الرئيس الاتحادي حاتم باعشن موقفا رسميا تجاه ذلك و فضلت عدم الرد على العرض حيث ان لاعبها الشاب يعد من مفاتيح اللعب الاساسية ومن الركائز الرئيسية التي لا غنى عنها في خارطة العميد

وبالرغم من العقد الساري بين المولد و العميد الا ان النادي الصيني قد ابدى استعداده لشراء المتبقي من قيمة عقد اللاعب بالاضافة الى انها ستنق مبلغا جيدا لنادي الاتحاد على ضوء هذه الصفقة كما انها رصدت مرتبا للاعب الاسمر يسيل له لعابه .

يذكر ان اللاعب قد جدد عقده عندما استلم الراحل المرحوم احمد مسعود زمام الامور بالنادي المونديالي بعد ان كان قريبا من الانتقال للقطب الاخر لعروس البحر الاحمر النادي الاهلي كما ان اللاعب قد سجل 11 هدفا بدوري عبد اللطيف جميل كما سجل في بطولة كأس ولي العهد الذي يعتبر فريقه طرفا في النهائي الكبير الذي سيجمعه بشقيقه فريق نادي النصر.

من جانبه نفى الدكتور منصور اليامي وكيل أعمال اللاعب الدولي فهد المولد تلقيه أي عرض صيني للانتقال في الموسم الحالي مبينا بأن اللاعب حاليا في مهمة وطنية ومرتبط بعقد احترافي مع ناديه الاتحاد.