الصين تبني أول مطار للطيور المهاجرة في العالم

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بكين ــ وكالات

صممت الصين أول “مطار للطيور المهاجرة” في العالم، بهدف تحويل مكب نفايات في مدينة “لينغ أنغ” الصينية إلى ملاذ مخصص للطيور.

وكشفت شركة مكريغور كوكسال للإعمار عن مشروعها الجديد المخصص للطيور، في محاولة على ما يبدو من قبل الشركة للتخفيف من حدة الاتهامات التي توجه إلى أساليب البناء الحديثة في التعدي على مواطن الحياة البرية بأشكال مختلفة.

وفي كل عام يسافر أكثر من 50 مليون طائر من القطب الجنوبي على طول طريق الطيور المهاجرة الأسترالي الآسيوي الشرقي، إلا أن طريقهم أصبح مهددا بنحو متزايد نظرا لزيادة مساحات البناء على طول السواحل في تلك المناطق، واليوم يسلك 1 من بين كل 5 من الطيور المائية المهددة بالانقراض عالميا هذا الطريق بينما تتناقص أعدادهم بسرعة.