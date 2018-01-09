الصين تطلق قمرين صناعيين للاستشعار عن بعد

أطلقت الصين قمرين صناعيين للاستشعار عن بعد بدقة عالية تبلغ 0.5 متر، اليوم الثلاثاء، من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمال الصين.

وبحسب المركز، فإن مهمة هذين القمرين الصناعيين (سوبرفيو-1 03 و04)، اللذين تم إطلاقهما

على متن صاروخ «لونغ مارش 2 دي»، تهدف إلى دفع استخدام الأقمار الصناعية للاستشعار

عن بعد بدقة عالية لأغراض تجارية، وبوسعهما تقديم صور تجارية بدقة 0.5 متر.

ومن المتوقع أن يوفرا بيانات للاستشعار عن بعد إلى زبائن في أنحاء العالم

كما يمكنهما تقديم خدمات مسح الأراضي والموارد ورسم الخرائط ومراقبة البيئة والخدمات المصرفية وخدمات التأمين إلى جانب صناعة الإنترنت.