الصين تطلق قمرًا صناعيًا ضمن نظام مراقبة الأرض

أطلقت الصين اليوم قمر صناعي للاستشعار عن بعد “غاوفين 11″، وذلك ضمن نظام مراقبة الأرض عالي الدقة.

وأوضحت إدارة الصين للعلوم والتكنولوجيا في بيان لها اليوم أن هذا القمر يستخدم بشكل أساسي

لاستكشاف موارد الأرض عن طريق جهاز استشعار عن بعد، والتخطيط الحضري

وتصميم شبكات الطرق، والزراعة، والإغاثه في حالات الكوارث”

مبينة أن البيانات الصادرة عن القمر الصناعي ستستخدم أيضا في مبادرة الحزام والطريق.

وتم إطلاق القمر الصناعي عبر الصاروخ الحامل “لونج مارش 4B”، من مركز إطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة “شانشي” شمالي البلاد.