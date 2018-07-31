متابعات

الصين تطلق قمرًا صناعيًا ضمن نظام مراقبة الأرض

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time17 / ذو القعدة / 1439 هـ      31 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أطلقت الصين اليوم قمر صناعي للاستشعار عن بعد “غاوفين 11″، وذلك ضمن نظام مراقبة الأرض عالي الدقة.

وأوضحت إدارة الصين للعلوم والتكنولوجيا في بيان لها اليوم أن هذا القمر يستخدم بشكل أساسي

لاستكشاف موارد الأرض عن طريق جهاز استشعار عن بعد، والتخطيط الحضري

وتصميم شبكات الطرق، والزراعة، والإغاثه في حالات الكوارث”

مبينة أن البيانات الصادرة عن القمر الصناعي ستستخدم أيضا في مبادرة الحزام والطريق.

وتم إطلاق القمر الصناعي عبر الصاروخ الحامل “لونج مارش 4B”، من مركز إطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة “شانشي” شمالي البلاد.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *