الصين تعرض كنوزها الأثرية في المتحف الوطني بالرياض

يستضيف المتحف الوطني بالرياض معرض « كنوز الصين » الذي سيقام خلال الفترة من 3 محرم حتى 15 ربيع الأول 1440 الموافق 13 سبتمبر حتى 23 نوفمبر 2018 ، وذلك برعاية رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز

ويأتي المعرض الذي يضم 200 قطعة أثرية صينية امتداداً للتعاون في مجال الاثار بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية

وذلك في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين المملكة ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

وجمهورية الصين الشعبية ممثلة في إدارة الدولة للتراث الثقافي الصيني، في مجال الآثار

والتي تشمل التعاون في الأبحاث الأثرية ومعارض الآثار والأنشطة المتحفي.

وكان المتحف الوطني بالعاصمة الصينية بكين قد استضاف معرض «طرق التجارة في الجزيرة العربية – روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور» الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في ربيع الأول 1438/ديسمبر 2016، استمر لثلاثة أشهر ضمن جولته في عدد من المتاحف العالمية.

ويقدم معرض «كنوز الصين» نماذج من تراث الحضارة الصينية العريقة الممتدة لآلاف السنين

من بينها قطع نادرة تعرض للمرة الأولى خارج الصين.

وعلى هامش المعرض سيعرض المتحف الوطني السعودي نماذج من القطع الأثرية الصينية التي عُثر عليها في التنقيبات الأثرية في مواقع مختلفة من المملكة التي تمثل التبادل التجاري بين الصين وحضارات الجزيرة العربية

كما سيتم تخصيص ركن للتعريف بأعمال التنقيب التي ينفذها حالياً الفريق السعودي الصيني المشترك

في موقع السرين بمحافظة القنفذة، ضمن البعثات الدولية السعودية العاملة في التنقيب الأثري في مناطق المملكة.