الصين تفتتح أطول جسر مائي في العالم

افتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء أطول جسر مائي في العالم يربط بين هونغ كونغ و مكاو و البر الصيني الرئيسي.

وأعلن شي افتتاح الجسر رسميًا خلال احتفال في قاعة تقع في أحد موانئ مدينة جوهاي الجديدة جنوب البلاد، وسط حضور زعيمي مدينتي هونغ كونغ ومكاو.

وقال الرئيس الصيني أمام شاشة ضخمة تنقل مشاهد للجسر يصاحبها عرض للألعاب النارية “أعلن افتتاح جسر هونغ كونغ-جوهاي-مكاو رسميًا”.

ويربط الجسر الذي يبلغ طوله 55 كيلومترًا (34 ميلاً) ويتضمن نفقًا تحت الماء ما بين جزيرة لانتاو في هونغ كونغ ومدينة جوهاي وجزيرة مكاو.

ويعد هذا المشروع الضخم الذي يربط هونغ كونغ بالبر الصيني الثاني من نوعه بعد افتتاح خط سكة حديد للقطارات السريعة الشهر الماضي، وهو جزء من استراتيجية بكين لتشكيل منطقة اقتصادية كبرى.