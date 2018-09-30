دولية

الصين تُجلي نحو 2900 شخص استعداداً لإعصار “ترامي”

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time18 / محرم / 1440 هـ      30 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أجلت السلطات الصينية في مقاطعة فوجيان شرق البلاد نحو 2900 شخص، استعدادًا للإعصار “ترامي” وهو الـ 24 الذي يضرب البلاد هذا العام.

وذكرت سلطات المقاطعة الأحد، أن المقر الرئيس للسيطرة على الفيضانات بدأ الاستجابة الطارئة، حيث أجلى 2882 من السكان المحليين، وطالب 268 من قوارب الصيد بالعودة للموانىء، مع إغلاق 19 من المواقع السياحية والمنشآت القريبة من الشاطىء.

ووفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية، كان “ترامي” يتحرك باتجاه الشمال الشرقي إلى اليابان بسرعة 25 كيلومترا في الساعة في البحر، مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 180 كيلومترًا في الساعة بالقرب من مركزه، وسط توقعات بضرب المناطق الشرقية من الصين خلال الأيام القليلة المقبلة.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *