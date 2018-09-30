الصين تُجلي نحو 2900 شخص استعداداً لإعصار “ترامي”

أجلت السلطات الصينية في مقاطعة فوجيان شرق البلاد نحو 2900 شخص، استعدادًا للإعصار “ترامي” وهو الـ 24 الذي يضرب البلاد هذا العام.

وذكرت سلطات المقاطعة الأحد، أن المقر الرئيس للسيطرة على الفيضانات بدأ الاستجابة الطارئة، حيث أجلى 2882 من السكان المحليين، وطالب 268 من قوارب الصيد بالعودة للموانىء، مع إغلاق 19 من المواقع السياحية والمنشآت القريبة من الشاطىء.

ووفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية، كان “ترامي” يتحرك باتجاه الشمال الشرقي إلى اليابان بسرعة 25 كيلومترا في الساعة في البحر، مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 180 كيلومترًا في الساعة بالقرب من مركزه، وسط توقعات بضرب المناطق الشرقية من الصين خلال الأيام القليلة المقبلة.