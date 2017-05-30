الصين ستطبق قانون الأمن الإلكتروني اعتبارًا من الخميس المقبل

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ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستبدأ يوم الخميس المقبل تطبيق قانون يتيح رقابة لصيقة على البيانات وتخزينها في الشركات العاملة في البلاد.

وتتصدى السلطات الصينية لتهديدات متزايدة من الإرهاب الإلكتروني واختراق الشبكات.

ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان في نوفمبر تشرين الثاني وأثار جدلا واسعا مزودي الخدمات الإلكترونية من تجميع وبيع المعلومات الشخصية للمستخدمين ويمنح المستخدمين الحق في حذف معلوماتهم في حالات سوء الاستخدام.

وقالت الوكالة اليوم الاثنين دون الخوض في تفاصيل “إن من يخرقون بنود القانون وينتهكون المعلومات الشخصية سيواجهون غرامات باهظة”.

وأوردت رويترز هذا الشهر أن جماعات أعمال في الخارج تضغط على السلطات الصينية لتأجيل تطبيق القانون لأنه سيلحق أضرارا جسيمة بأنشطتها في الصين