الضرائب على الدخان والسيارات الفارهة في أبريل

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الرياض – البلاد

تشمل قائمة الضريبة الانتقائية التي ستطبقها دول مجلس التعاون الخليجي 93 سلعة، وتتضمن مشروبات الطاقة والدخان وسلعا كمالية؛ كالسيارات الفارهة، وغيرها ، وسيتم تطبيقها تدريجيا في دول المجلس اعتبارا من الربع الثاني من العام الجاري، لتشمل دول المجلس كافة مطلع عام 2018.

وأوضح أمين عام اتحاد الغرف الخليجية ،أن الخيار متروك لكل دولة في تحديد الضريبة الخاصة بالسلع المستوردة إليها، مبينا أن المملكة العربية السعودية ستعمل على البدء في تطبيقها في أبريل المقبل، إلا أن دولاً خليجية أخرى ارتأت تأخير هذا الإعلان لوقت لاحق هذا العام.

وقال: إن وزراء المالية بدول التعاون سيصدرون خلال اجتماعهم المقبل قرارًا بشأن ذلك، داعيا إلى ضرورة تأهيل القطاع الخاص ومواطني دول المجلس لتقبل قرار رفع أسعار السلع المعنية بالقرار بشكل تدريجي.

وتتضمن وثيقة التوازن المالي ضرائب على السلع المنتقاة المتعلقة بالمنتجات الضارة مثل: التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، على أن يتم تطبيق الضريبة اعتباراً من الربع الثاني 2017. ووفقا للوثيقة فسوف يتم فرض هذه الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50 %، ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100 %.