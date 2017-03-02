الضريبة الانتقائية أول أبريل

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الرياض – البلاد

وجهت الهيئة العامة للزكاة والدخل خطاباً إلى مجلس الغرف السعودية، للاستعداد لتطبيق فرض الضريبة الانتقائية مطلع أبريل المقبل.

وأوضحت المصادر أن الهيئة طالبت في خطابها الشركات والمؤسسات التي تستورد أو تنتج التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بسرعة تحديث بياناتها أو التسجيل لمن لم يسبق لها ذلك لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل والاستعداد للامتثال لنظام الضريبة في موعد تطبيقه.

وتضمن وثيقة التوازن المالي فرض ضرائب على السلع المنتقاة المتعلقة بالمنتجات الضارة مثل التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، إذ من المقرر أن يتم تطبيق الضريبة اعتباراً من الربع الثاني 2017.

ووفقا للوثيقة فسوف يتم فرض هذه الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50 % ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100 %.