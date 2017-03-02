العدد 21861 02 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الضريبة الانتقائية أول أبريل

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الضريبة الانتقائية أول أبريل
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الرياض – البلاد

وجهت الهيئة العامة للزكاة والدخل خطاباً إلى مجلس الغرف السعودية، للاستعداد لتطبيق فرض الضريبة الانتقائية مطلع أبريل المقبل.

وأوضحت المصادر أن الهيئة طالبت في خطابها الشركات والمؤسسات التي تستورد أو تنتج التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بسرعة تحديث بياناتها أو التسجيل لمن لم يسبق لها ذلك لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل والاستعداد للامتثال لنظام الضريبة في موعد تطبيقه.

وتضمن وثيقة التوازن المالي فرض ضرائب على السلع المنتقاة المتعلقة بالمنتجات الضارة مثل التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، إذ من المقرر أن يتم تطبيق الضريبة اعتباراً من الربع الثاني 2017.

ووفقا للوثيقة فسوف يتم فرض هذه الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50 % ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100 %.

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التصنيف: الأولى

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