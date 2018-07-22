الضمان الصحي : نهدف إلى إيقاف رفض الشركات تغطية منافع التأمين

أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني على أهمية قيام المؤمن لهم بتعبئة النموذج الموحد للإفصاح لدى شركات التأمين الصحي بشكل شفاف وكامل؛ بهدف حصول المؤمن له على رعاية صحية تلبي احتياجاته وتتماشى مع منافع واشتراطات وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة، إضافة إلى إيقاف رفض شركات التأمين الموافقة على التغطية العلاجية للأمراض التي لم يتم الإفصاح عنها في النموذج.

وقال المتحدث الرسمي للمجلس ياسر المعارك إن نموذج الإفصاح يسهم بشكل مباشر في تعزيز إجراءات حماية حقوق المؤمن لهم، حيث يساعد المختصين في قطاع التأمين الصحي على تحديد سعر عادل وغير مبالغ فيه لوثيقة التأمين وفقاً للمخاطر الصحية المحتملة.

وأوضح أن نموذج الإفصاح يتضمن الأمراض الجوهرية فقط مثل: (الأورام الحميدة، السرطان، أمراض المناعة الذاتية أو التصلب، أمراض القلب، الفشل الكلوي، الالتهاب الكبدي الوبائي الفيروسي) والتي لها تأثير مباشر في عملية احتساب قيمة القسط التأميني، مؤكداً أن شركات التأمين ملزمة بالتغطية التأمينية وفقاً للمنافع الصحية والأساسية المدرجة في الوثيقة الموحدة والتي تقَدّم حزمة من المنافع الضرورية واللازمة لخدمات الرعاية الصحية وبحد أقصى 500 ألف ريال من بينها: (الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية، والإجراءات الوقائية كالتطعيمات، ورعاية الأمومة، والطفولة، إضافة إلى الفحوص المخبرية والإشعاعية التي تتطلبها الحالة، والإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات الجراحية، وكذلك معالجة أمراض الأسنان واللثة، ما عدا التقويم والأطقم الصناعية).

ودعا “المعارك” المؤمّن لهم إلى الاستفادة من قنوات الاتصال الخاصة بأمانة المجلس، للردّ على كل الاستفسارات المتعلقة بنظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، بالإضافة إلى تلقي الملاحظات والشكاوى، وذلك من خلال مركز الاتصال الموحد رقم 920001177 والبوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa، إضافة إلى الهاتف الثابت رقم: 2021300/011 وكذلك منصات التواصل الاجتماعي على “تويتر” و”فيسبوك”، و”لنكد إن” على العنوان cchiksa.