الضمان الصحي يستعد للمرحلة الثالثة من وثيقة التأمين الموحدة

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الرياض- البلاد

أكمل مجلس الضمان الصحي التعاوني استعداداته لتنفيذ المرحلة الثالثة من نظام وثيقة التأمين الصحي الموحدة، على أصحاب العمل الذين يعمل لديهم من ( 25 إلى 49) عاملاً، وذلك في العاشر من يناير الحالي، حيث تستمر المرحلة لمدة ثلاثة أشهر، على أن يبدأ تطبيق المرحلة الرابعة من النظام في 10 أبريل المقبل على أصحاب العمل، الذين لديهم أقل من 25 عاملاً.

وأوضح مدير إدارة خدمة العملاء في المجلس المهندس فيصل محمد الركف، خلال ورشة عمل وثيقة التأمين الصحي الموحدة التي نظمتها غرفة الرياض، بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي التعاوني أمس، أن تنفيذ القرار يأتي في إطار حرص المجلس على اتخاذ التدابير والإجراءات، التي تعزز حماية حقوق المؤمن لهم، ولضمان رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي بشكل عام و القضاء على التأمين غير الحقيقي بشكل خاص،

مشيرًا إلى أن صاحب العمل لن يكون بمقدوره إصدار أكثر من وثيقة تأمين صحي للعاملين لديه وأفراد أسرهم؛ حيث سيلزمه النظام بالتأمين عليهم من خلال وثيقة واحدة فقط تشمل رقم كفيل واحد.

وأضاف: إن هذا التوجه يحقق رؤية المجلس الرامية إلى توفير الضمان الصحي التعاوني للفئات المستهدفة؛ بما يحقق الحقوق المشروعة للمؤمن لهم، مؤكدًا أن الوثيقة الموحدة تصدر على رقم الكفيل لصاحب العمل، وإذا كان لصاحب العمل أكثر من رقم كفيل، حيث إن كل رقم كفيل يصدر له وثيقة خاصة به، وتشمل العمالة الخاصة بهذا الرقم فقط، وأن النظام يتيح للعم ال إضافة التابعين لهم .

وأشار إلى أن المنشآت التي لديها وثائق تأمين سارية، وتكون من ضمن الفئات المشمولة بمرحلة التطبيق الحالية، لن يطبق عليها نظام إصدار الوثيقة الموحدة إلى حين انتهائها، ويطبق عليها النظام حين تجديدها، مؤكدًا ضرورة التزام الجميع بالضوابط الجديدة، بما يحقق حصول المؤمن لهم لدى صاحب العمل على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب.