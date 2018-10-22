الضمان الصحي يغطي العامل خلال الفترات التجريبية

أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني أن صاحب العمل ملزم بإبرام وثيقة تأمين صحي واحدة تشمل جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم؛ بما في ذلك العامل الذي يخضع لفترة التجربة التي تتراوح ما بين “3- 6 أشهر”؛ بحسب اتفاق العامل وصاحب العمل، ووفقاً للمادة “53” من نظام العمل.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك: الوثيقة الموحدة هدفت في الأساس إلى ضبط أداء سوق التأمين الصحي؛ من خلال القضاء على التأمين غير الحقيقي، وضمان حصول المؤمن عليهم على حقوقهم التأمينية؛ وفقاً لنظام التأمين الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة للضمان الصحي.

وأضاف: المادة الثانية من اللائحة التنفيذية قد حددت الفئات التي تخضع للضمان الصحي الإلزامي، ومن بينها فئة العاملين من غير السعوديين في القطاع غير الحكومي، وأفراد الأسرة الذين يعولهم الأشخاص الخاضعون للضمان الصحي، كما حدد النظام أفراد الأسرة المشمولين بوثيقة التأمين الصحي للموظف في الزوجة وجميع الأبناء الذكور دون سن الـ25 والبنات غير المتزوجات.

وبلغت المنفعة القصوى التي توفرها وثيقة التأمين الصحي التعاوني ما يصل إلى 500 ألف ريال سعودي خلال العام، مقسمة إلى حِزَم متباينة؛ بحيث تغطي كل حزمة نفقات العلاج والعناية الصحية التي يحتاجها المؤمّن عليه، ولا يجدر بالمؤمن عليه دفع مبالغ مالية لمقدم خدمات الرعاية الصحية المحددة من قِبَل شركة التأمين.

وإذا حدث وتلقى المؤمن عليه رعاية صحية خارج شبكة مقدّمي الخدمة المعتمدين؛ فإنه يتوجب على شركة التأمين تعويضه على أساس البدل؛ وفقاً لإحكام الوثيقة وشروطها، خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ تقديم المطالبة، وبحسب الأسعار السائدة.

وأردف “المعارك”: النظام لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما جاء في الوثيقة، وبلغت أعداد المؤمن عليهم من الموظفين السعوديين “1.089.189” شخصاً؛ فيما بلغ عدد المؤمّن عليهم من الموظفين غير السعوديين “6.200.220” شخصاً يتلقون خدمات التأمين الصحي التعاوني من خلال “5216” مقدم خدمة رعاية صحية معتمد و”27″ شركة تأمين صحي مؤهلة، و”10″ من شركات إدارة المطالبات المؤهلة.