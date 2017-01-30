الضنك تعود في روابي جدة وتسجل عدداً من الحالات

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جدة حماد العبدلي

كشفت مصادر للبلاد أن أحد المراكز الطبية الخاصة في شرق جدة تحديدا حي الروابي سجلت عدداً من حالات الإصابة بحمى”الضنك”، وسط مخاوف من سكان الحي بارتفاع نسب الاصابة

سيما وان استمرار جريان المياه في بعض الشوارع بمثابة ارض خصبة لعودة الضنك وقد اصيبت معلمة بالحي بالضنك اثناء خروجهم من المنزل نهاية الاسبوع لاحدى المنتزهات داخل الحي وطالب الاهالي من امانة جدة سرعة عودة الرش في الحي واماكن تواجد نواقل البعوض المسبب للضنك

واستغربوا عدم تواجد فرق الرش والجهات ذات العلاقة بشكل دوري في الاحياء للقضاء على كافة الحفر الوعائية التي تحتفظ بالمياه لاشهر.