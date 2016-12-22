(الطائرة الورقية) لجود المطيري أصغر روائية سعودية

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جدة – عبدالهادي المالكي

شهد معرض الكتاب الدولي بجدة رواية (الطائرة الورقية )لأصغر روائية تبلغ من العمر 14 ربيعا انها الطالبة جود سلمي المطِيري والتي تدرس بالصف الثاني متوسط بالمدرسة الواحدة والسبعون المتوسطة .

تقول نجود بدأت اكتب الرواية عندما كنت ادرس في الصف الاول متوسط والدافع الذي جعلني اكتبها انه عندما كنت في الصف الاول ابتدائي كنت احب القراءة وتعمقت فيها وخاصة قراءة الادب حتى كتبت هذه الرواية والتي اتمنى ان تؤدي الرسالة التي من اجلها قدمت الرواية وهي النصح في الابتعاد عن المخدرات والتحذير من العنف الاسري والحب الصادق وغيرها من الامور الحياتية التي تفيد المجتمع.

واضافت: “والدتي دائما برفقتي ومعينة لي في كل امور حياتي بصفة عامة وفي كتابة الرواية بصفة خاصة بالاضافة الى ما يقدم لي من دعم معنوي في مدرستي سواء كان من معلماتي او زميلاتي بالاضافة الى صديقات عمري” .

هنالك رواية قادمة بمشيئة الله وهي تختلف عن هذه حيث انني بدأت اقرأ عن الصحة النفسية وهذا ماسوف اتطرق له في روايتي القادمة .

وبالنسبة لتوقيع الكتاب قالت:” لم يتسن لي ان احظى بموقع او جلسة لتوقيع كتابي ولكن قمت بعرضه في المعرض والحمد لله يوجد اقبال عليه”.

واستطردت:” لم تؤثر كتابة الرواية على دراستي حيث انني كنت استغل وقت فراغي لكتابتها حتى استطيع ان اوفق بينها وبين الدراسة واستغرقت في كتابتها ثلاثة اشهر خرجت منها بــ 543 صفحة”.