الطائف ترفع درجة الاستعداد لموسم الأمطار

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الطائف – البلاد

رفعت أمانة الطائف درجة استعداداتها لموسم أمطار العام الحالي، ووضعت برنامجاً استباقياً لاحتواء مخاطر الأمطار والسيول بالمحافظة وذلك تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وأكد أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج,على الوكالات والإدارات المختصة بالأمانة دعم أعمال الصيانة الدورية لقنوات شبكة تصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية واستمرار تنفيذ الجولات الميدانية على الأنفاق للوقوف على أداء المضخات وتوفير الطاقة الكهربائية الاحتياطية لتشغيلها في حال انقطاع التيار عنها أو حدوث عطل، ومتابعة المحطات الرئيسية لتجميع المياه وضمان عملها بطاقتها الكاملة.

وأشار المخرج إلى أن الأمانة عملت على تعزيز متابعة أحوال الطقس بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كما دعمت الإجراءات الواجب إتباعها في الظروف المناخية التي تتطلب سرعة التفاعل معها.