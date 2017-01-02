العدد 21802 02 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الطائف تستعيد أرضا حكومية بمساحة 1250 م2

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الطائف تستعيد أرضا حكومية بمساحة 1250 م2
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الطائف – البلاد

أزالت أمانة الطائف ممثلة ببلدية غرب الطائف الفرعية تعدياً على أرض حكومية بحي أم العيس بالطائف، بمساحة تقدر بأكثر بـ1250مترا مربعا .

وساهمت فرق متابعة التعديات بالبلدية الفرعية عن كشف التعدي، وقامت آليات الأمانة بإزالة الإحداث بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقق من الملكية.

وكشفت الأمانة عن مواصلة جهودها لإزالة أي إحداثات غير نظامية، ووضع المواقع التي تم إزالة التعديات عليها تحت المراقبة الدائمة لضمان عدم عودة التعدي من جديد.

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التصنيف: الأولى

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