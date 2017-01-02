الطائف تستعيد أرضا حكومية بمساحة 1250 م2

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الطائف – البلاد

أزالت أمانة الطائف ممثلة ببلدية غرب الطائف الفرعية تعدياً على أرض حكومية بحي أم العيس بالطائف، بمساحة تقدر بأكثر بـ1250مترا مربعا .

وساهمت فرق متابعة التعديات بالبلدية الفرعية عن كشف التعدي، وقامت آليات الأمانة بإزالة الإحداث بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقق من الملكية.

وكشفت الأمانة عن مواصلة جهودها لإزالة أي إحداثات غير نظامية، ووضع المواقع التي تم إزالة التعديات عليها تحت المراقبة الدائمة لضمان عدم عودة التعدي من جديد.