الطاقة المتجددة وتعزيز التجارة … أبرز نتائج زيارة ملك إسبانيا للمملكة

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

غادر فيليب السادس ملك إسبانيا، والوفد المرافق له المملكة، بعد زيارة رسمية استغرقت ثلاثة أيام، وتركزت مباحثات البلدين على الفرص المتاحة للشركات الإسبانية، للاستثمار في قطاعات اقتصادية عدة بالمملكة، أبرزها الطاقة الذرية والمتجددة، إضافة لتعزيز التجارة بين البلدين.

وغلب على الوفد المرافق لملك إسبانيا الحقائب الوزارية الاقتصادية والدفاع، وضم من الجانب الاقتصادي، وزير الأشغال العامة والنقل أنيجو خواكين، ونائب وزير الدفاع أغوستين كوندي، ووزيرة الدولة للشؤون التجارية ماريا لويس، ووزير الدولة للبنية التحتية والمواصلات والإسكان خوليو غوميت، إضافة للسفير الإسباني لدى المملكة خواكين بيريث.

وخلاله زيارة الملك الإسباني للمملكة، زار فيليب السادس، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

وجرى خلال الزيارة استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين، في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، والطاقة المتجددة، في إطار رؤية المملكة 2030.

وتستهدف رؤية 2030 من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، إنتاج 9.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2023، باستثمارات تتراوح بين 30 و50 مليار دولار.

كما اجتمع ملك إسبانيا مع رجال أعمال ومستثمرين سعوديين، في غرفة تجارة وصناعة الرياض، وقال خلال اللقاء: إن بلاده تحتل المركز الثالث بين الدول الأوروبية المستوردة من السعودية.

وأضاف: إن الشركات الإسبانية تراهن على المستقبل في المملكة؛ لذا تسعى للاستثمار والدخول في شراكات مع قطاع الأعمال السعودي، لتنفيذ مشاريع في المجالات الهندسية والطاقة المتجددة وتحلية المياه

وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغت الصادرات السعودية لأسبانيا 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار) خلال 2015، مقابل واردات من إسبانيا بقيمة 9.6 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، بتبادل تجاري 23.1 مليار ريال (6.2 مليار دولار).

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، أحمد الراجحي: إن المستثمرين الإسبان لهم مساهمة نشطة في السعودية، ويعملون منذ سنوات طويلة في مجال مصافي البترول، والصناعات البتروكيماوية، بالتعاون مع شركتي أرامكو، وسابك.

وأضاف: إن لديهم مساهمة بارزة في مشروعات ضخمة، مثل مشروعي قطار الحرمين، ومترو الرياض، إضافة لمشروعات تحلية المياه.

وتعد هذه الزيارة الرسمية الأولى لملك إسبانيا إلى السعودية، إلا أنه سبق أن زار الرياض لتقديم التعازي في الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز- رحمه الله- في يناير 2015.