الطاقة : تخفيضات أوبك لن تؤثر على إمدادات النفط السعودي لليابان

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طوكيو ــ رويترز

قال وكيل وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية لشؤون الشركات عابد السعدون: إن اتفاق أوبك والمنتجين المستقلين العام الماضي، على خفض الإنتاج، لن يؤثر على إمدادات النفط السعودي لليابان.

وقال السعدون أمام ندوة عن صناعة النفط في طوكيو أمس “الخميس”: إن الاتفاق الأخير بين أوبك، والمنتجين من خارجها لخفض صادرات النفط، لن يؤثر على التزاماتنا وصادراتنا النفطية لليابان.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أواخر العام الماضي، ستخفض أوبك وروسيا، ومنتجون آخرون للنفط الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، وذلك مبدئيا لمدة ستة أشهر، اعتبارا من أول يناير الجاري .

وقال وزير الطاقة خالد الفالح، في وقت سابق من هذا الشهر: إن المملكة خفضت إنتاجها إلى أقل قليلا من المستهدف بموجب الاتفاق.

وذكرت مصادر في صناعة النفط، أن أرامكو خفضت إمدادات النفط الخام في فبراير لشركات التكرير في الهند وجنوب شرق آسيا، ولكنها أبقت على إمدادات ذلك الشهر لمعظم شركات التكرير في شمال آسيا عند الكميات القصوى المتفق عليها للشهر الثاني؛ مما يشير إلى أنه سيتعين على المملكة مواصلة خفض صادراتها.