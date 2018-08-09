الطبيبات الأقدر على معالجة النوبات القلبية

لندن ــ وكالات

توصلت دراسة طبية حديثة الى ان النساء اللواتي يعانين من نوبة قلبية يجب ان يتفحصهن طبيب جراح امرأة، لانه ربما ينقذ حياتهن، بسبب تفكير النساء الذي يميل دائما الى التدقيق في الأمور.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فانه وفقا لمراجعة ما يقرب من 582 ألف حالة إصابة بالنوبات القلبية على مدى 19 عاما في ولاية فلوريدا الأمريكية، والتي أكدت على نظرية طويلة الأمد ان الجراحين الإناث يقدمن عوائد أفضل للمرضى من جنسهن.

ويعتقد الباحثون ان السبب هو ان الجراحين الإناث يفكرن اكثر في الأمور خارج الصندوق، للعثور على حلول للمرضى الذين لا يبدو انهم يعانون من الأعراض الأكثر وضوحا، وهو أمر يحدث غالبا مع النساء.

في حين ان الرجال عادة ما تظهر آلام في الصدر وآلام الذراع، غالبسا ما تظهر النساء اعراض أقل وضوحا، ولكن في الوقت الذي يتعلم فيه جميع طلاب الطب هذا، فمن الأرجح أن تفكر الإناث في ذلك في غرفة الطوارئ بشكل أفضل. اما الأطباء الذكور، من ناحية اخرى، يميلون فقط إلى البحث عن الأعراض الكلاسيكية التي تؤثر على الرجال.