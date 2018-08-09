الطبيبات الأقدر على معالجة النوبات القلبية

لندن ــ وكالات
توصلت دراسة طبية حديثة الى ان النساء اللواتي يعانين من نوبة قلبية يجب ان يتفحصهن طبيب جراح امرأة، لانه ربما ينقذ حياتهن، بسبب تفكير النساء الذي يميل دائما الى التدقيق في الأمور.
وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فانه وفقا لمراجعة ما يقرب من 582 ألف حالة إصابة بالنوبات القلبية على مدى 19 عاما في ولاية فلوريدا الأمريكية، والتي أكدت على نظرية طويلة الأمد ان الجراحين الإناث يقدمن عوائد أفضل للمرضى من جنسهن.
ويعتقد الباحثون ان السبب هو ان الجراحين الإناث يفكرن اكثر في الأمور خارج الصندوق، للعثور على حلول للمرضى الذين لا يبدو انهم يعانون من الأعراض الأكثر وضوحا، وهو أمر يحدث غالبا مع النساء.