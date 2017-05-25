الطب الشرعي يوقف الكشف على الوفيات التي لا توجد بها حالات جنائية

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جدة: وليد الفهمي

أوقفت وزارة الصحة ممثلة بمراكز الطب الشرعي الكشف على جثث الحوادث المختلفة التي لا يوجد بها اصابات او حالات جنائية .

وقالت مصادر عليمة لـ”البلاد” ان الاجراء اتخذ بسبب وجود عدد من الحالات الشبة عادية والتي تطلب فيها حضور الطبيب الشرعي لسحب الدم فقط دون اجراء فحص كامل للجثة .

وبينت المصادر الى ان الصحة عمدت اطباء الطواري بالمستشفيات لسحب عينات الدم من الجثث التي لا يتطلب فيها طلب من الجهات الامنية بكشف شرعي او صفة تشريحية .

ونوهت المصادر الى ان ذلك الاجراء الذي اتخذ من قبل الوزارة يرمي إلي تسريع اجراءات تسليم ودفن الجثث وترحيلها خارج المملكة ببعض الحالات .