الطب المنزلي بصحة الشرقية يزور 2723 مريضا

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الدمام- حمود الزهراني

يقدم برنامج الطب المنزلي التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية خدمات متعددة للمرضى من خلال الزيارات الميدانية لمنازل المرضى ورعايتهم وتقديم العلاج لهم حيث تمكنت الفرق المتخصصة في البرنامج والبالغ عددها 154 متخصص من تنفيذ 5531 زيارة منزلية استفادة منها 2723 مريض خلال الربع الأول من العام الحالي 2017م .

وأكدت ” الصحة في الشرقية ” أن برنامج الطب المنزلي يقدم عدد من الخدمات الصحية الشاملة المقدمة للمرضى في منازلهم الذين يعانون من أمراض تعيقهم من الوصول إلى المستشفيات ، وتشتمل تلك الخدمات على الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والدعم النفسي والاجتماعي من خلال فريق طبي مدرب على أساسيات الرعاية الصحية المنزلية ، مشيرة إلى أن البرنامج نجح منذ انطلاقته عام 1430هـ من تنفيذ 89475 زيارة منزلية استفاد منها 5873 مريض .

وبينت صحة الشرقية أن عدد المستشفيات الحكومية المطبقة لبرنامج الطب المنزلي في المنطقة بلغ 14مستشفى ولديها فريق متخصصة لزيارة المرضى في منازلهم ، فيما تتصاعد أعداد المستفيدين من الخدمة ،

حيث انضم 304 مرضى إلى المستفيدين خلال الأشهر الثلاثة الماضية ويتم تقديم لهم الرعاية الطبية اللازمة ،

وتتمثل طبيعة الحالات المقبولة في البرنامج الحالات التنفسية والنفسية والسكري والضغط والأمراض القلبية وأمراض الجهاز الهضمي والعلاج الطبيعي وقرح الفراش وبعض الأمراض الأخرى ، حيث تحظى هذه الخدمات باهتمام ومتابعة مدير صحة الشرقية الذي يحث على الاهتمام بهذه الفئة من المرضى .

في حين أنه منذ إنشاء البرنامج وتطبيقه في المنطقة الشرقية تم عمل خطة إستراتيجية خاصة بالمنطقة مبنية على المعايير والآليات المعتمدة من قبل الإدارة العامة بالوزارة وتشتمل على القوى العاملة والمستشفيات المستهدفة والتدريب والتعريف بالبرنامج .