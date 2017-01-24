الطريفي مراقبا لمباراة كتشي وهانوي في دوري الأبطال الآسيوي

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الدمام- حمود الزهراني

وصل عضو لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، عضو اللجنة الاستراتيجية لتطوير التحكيم في الاتحاد الآسيوي، والمحاضر الدولي السعودي علي الطريفي، إلى هونج كونج، لمراقبة حكام مباراة فريق كتشي من هونج كونغ، مع هانوي الفيتنامي،

وذلك ضمن الأدوار الأولى المؤهلة إلي دوري الأبطال الآسيوي،

علماً أن المباراة ستقام غدا؛ حيث تم تقديم المباراة من ٣١ يناير الموعد الجديد لها؛ بسبب احتفالات السنة الصينية الجديدة، علماً أن طاقم ياباني سيقود هذه المباراة.