الطفلة مجد تصعد منصات التوقيع كأصغر مؤلفة في معرض جدة الدولي للكتاب

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سجلت الطفلة مجد حاتم باناصر (12 عاماً) حضوراً مشرفاً كأصغر مؤلفة بمعرض جدة الدولي الثاني للكتاب.

في توقيعها بمنصات توقيع المؤلفين أمس .

منافسة كبار المثقفين والأدباء والكتاب وذلك عبر كتابها الذي يحمل عنوان “عقدة من عقدة” .

وقالت الطفلة مجد في تصريح لها عقب توقيع كتابها :-

أدرس بالصف السادس الابتدائي ، ومن حبي للقراءة ، تمنيت أن أكون من ضمن المؤلفين لأوصل رسالة هادفة للأطفال.

حيث كان كتابي “عقدة من عقدة” أول باكورة أعمالي حيث استغرق تأليفي له العامين.

وتدور قصته حول فتاه تشتري حذاء ، وشاء الله أن أنتهي منه منذ فترة ويكون ضمن معرض الكتاب .

وحول سبب اختيارها لاسم عقدة من عقدة أوضحت أنها استخدمت لفظ ” عقدة” بمعنيين مختلفين يتبين مغزاها عند قراءة القصة محاولة للفت الانتباه.

مشيرة إلى أن لأسرتها دور في إبداعها في التأليف فوالدتها بحكم تخصصها ساعدتها في التصحيح اللغوي.

ووالدها هو من جعل هذه القصة تخرج إلى النور باختيار الرسام والمصممة إلى طباعة القصة على حسابه الخاص.

وتمنت الطفلة مجد أن تصدر لها سلسلة قصصية للأطفال وسلسلة أخرى للفتيات تطرح أفكارهم وتعالج مشاكلهم بلغة سهلة محببة للنفوس .

معربة عن أمنيتها بوجود جهة متخصصة للعناية بأدب الأطفال بداية من الأفكار والنقد وحتى التصميم والإخراج.