الطفل السيامي السوداني يغادر الخرطوم إلى المملكة

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ودع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر مساء أمس بمطار الخرطوم الدولي الطفل السيامي محمد المر من ولاية شمال دارفور السودانية، الذي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعلاجه على نفقة المملكة، وذلك بحضور وزيرة الدولة بوزارة الصحة السودانية فردوس عبدالرحمن يوسف، ومديرة منظمة الصحة العالمية بالسودان الدكتورة نعيمة القصير.

وقال السفير جعفر “أتشرف بوداع الطفل السيامي الذي تكفل خادم الحرمين الشريفين بعلاجه واستضافة أسرته حتى يكمل علاجه بإذن الله، مضيفًا أنه تقرر إجراء العملية في الأول من شهر يونيو المقبل.

وأوضح أن هذه اللفتة الإنسانية هي ديدن خادم الحرمين الشريفين في المناسبات الإنسانية سائلًا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

من جانبهما عبرت وزيرة الدولة بوزارة الصحة السودانية فردوس عبدالرحمن، ومديرة منظمة الصحة العالمية بالسودان الدكتورة نعيمة القصير عن سعادتهما بهذا التوجيه وقالت إنها جهود تستحق الثناء والتقدير.