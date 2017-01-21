الطفل يتذكر ماسمعه في الأشهر الأولى

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جدة – البلاد

قال باحثون إن الأطفال تتكون لديهم معرفة باللغة التي يسمعونها حتى ولو كان ذلك خلال الأشهر الأولى من ولادتهم. وأكدت دراسة حديثة أن الأطفال “لا ينسون اللغة التي اعتادوا سماعها إبان ولادتهم حتى وإن انتقلوا من بلد إلى آخر”.

وبحسب الدراسة، التي شملت مجموعة من الشباب الناطقين باللغة الهولندية تم تبنيهم من كوريا الجنوبية وهم أطفال، فقد ظهرت لديهم مهارة وتفوق في لفظ الكلمات الكورية.ونشرت نتائج هذه الدراسة في دورية رويال سويتي أوبن ساينس المختصة في البحوث الطبية.

وقال العلماء إن “على الوالدين بذل مجهود كبير للتحدث مع أطفالهم في سنواتهم الأولى”. وأشرفت على هذه الدراسة الدكتورة جايون تشوي من جامعة هاينيغ في سول.

وتظهر هذه الدراسة للمرة الأولى أن “الأطفال لا ينسون اللغة الأولى التي سمعوها بعد ولادتهم، لأنه باستطاعتهم تذكر هذه اللغة بعد سنوات طويلة حتى وإن اعتقدوا أنهم ما عادوا يتذكرونها”، بحسب تشوي.

وقالت تشوي لبي بي سي إن “نتائج هذه الدراسة تكشف أن الأطفال يتعلمون اللغة في الأشهر الأولى بعد ولادتهم إذ أنها تتخزن في ذاكرتهم ويمكن الكشف عنها من خلال إعادة تعلم هذه اللغة”.