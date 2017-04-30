العدد 21921 01 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الطقس.. أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

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الطقس.. أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران ،جازان ،عسير ،الباحة) ومرتفعات مكة المكرمة تشمل الأجزاء الشرقية والسواحل الجنوبية منها، كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (المدينة المنورة ، تبوك ، حائل ، القصيم ، الجوف ، الحدود الشمالية ، الرياض ، الشرقية).

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التصنيف: محليات

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