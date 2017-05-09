الطقس.. أمطار رعدية ورياح سطحية على “4” مناطق بالمملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق (نجران ، جازان ، عسير ،الباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة ، الرياض ، القصيم ، حائل ، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية.