الطقس.. أمطار رعدية ورياح سطحية على “8” مناطق بالمملكة
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق (نجران ، جازان ، عسير ،الباحة ,المدينة المنورة ,الرياض , القصيم , حائل) ومرتفعات منطقة مكة المكرمة .
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق (نجران ، جازان ، عسير ،الباحة ,المدينة المنورة ,الرياض , القصيم , حائل) ومرتفعات منطقة مكة المكرمة .
كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة والمسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية.
التصنيف: محليات
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