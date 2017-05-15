الطقس.. استمرار الأمطار الرعدية على “4” مناطق بالمملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الاثنين استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة) تمتد إلى مكة المكرمة والمرتفعات منها.

كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية على منطقة المدينة المنورة ومناطق (الجوف ، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض .