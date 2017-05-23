الطقس.. رياح مثيرة للأتربة والغبار على “8” مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء نشاطاً في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( تبوك، الجوف، حائل، القصيم, والحدود الشمالية, والشرقية، الرياض ونجران ) .

كما تتكون السحب الرعدية الممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات ( جازان ،عسير ،الباحة والأجزاء الجنوبية من مكة المكرمة, والمدينة المنورة, حائل ،القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية).