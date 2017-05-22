الطقس.. رياح مثيرة للأتربة والغبار على “8” مناطق بالمملكة
شارك عبر واتساب
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الاثنين نشاطاً في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية تمتد إلى منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الشرقية منها ) .
كما تتكون السحب الرعدية الممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات (جازان ،عسير ،الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الغربية والجنوبية من منطقة الرياض).
الوسوم:الطقس
التصنيف: محليات
التعليقات