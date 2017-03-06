العدد 21865 06 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

الطقس.. رياح مثيرة للغبار على وسط وشرق المملكة

0 تعليق 47 مشاهدة
الطقس.. رياح مثيرة للغبار على وسط وشرق المملكة
شارك عبر واتساب

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الاثنين نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والوسطى ونجران

تمتد الى منطقة المدينة المنورة، وسماء غائمة جزئياً على وسط وشرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة

وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج

بينما تكون على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة

وارتفاع الموج من نصف متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

الوسوم:

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق