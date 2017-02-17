العدد 21848 17 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الطقس.. سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة

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الطقس.. سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم (الجمعة)، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال وغرب ووسط المملكة.

كما توقعت الهيئة، أن تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، ونجران، وعسير، والباحة،

تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة.

وأورد التقرير، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي

والأوسط بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي

بسرعة 18 – 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وأشار التقرير، إلى أن الرياح على الخليج ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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التصنيف: محليات

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