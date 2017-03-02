الطقس.. سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق بالمملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الخميس تهيؤ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة

تسبق بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة

تمتد إلى منطقتي الرياض والشرقية وعلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة القصيم

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

كما توقعت تكوّن الضباب خلال أوقات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من شرق المملكة، خصوصاً الجنوبية منها.